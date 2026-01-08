تكنولوجيا: HP تكشف عن OmniBook X Flip 14 و Flip 16 بشاشات OLED 3K ودعم القلم وبطاريات أكبر #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP عن توسيع سلسلة OmniBook بإطلاق جهازي الكمبيوتر المحمول الجديدين OmniBook X Flip 14 و OmniBook X Flip 16، وهما جهازان من فئة “2 في 1” يتميزان بتصاميم مرنة بمفصلة تدور 360 درجة، مما يتيح استخدامهما كحاسوب محمول، أو جهاز لوحي، أو في وضعية الخيمة، ويعمل كلا الجهازين بمعالجات الجيل التالي من Intel Core Ultra أو AMD Ryzen AI المخصصة للذكاء الاصطناعي.

OmniBook X Flip 14: تصميم مدمج وشاشات OLED يأتي هذا الطراز بشاشة لمس قياس 14 بوصة بنسبة أبعاد 16:10، وتصل الخيارات إلى لوحة OLED بدقة 3K (2880 × 1800) ومعدل تحديث 120 Hz، مع سطوع يصل إلى 500 شمعة في وضع SDR ويقفز إلى 1,100 شمعة في محتوى HDR، ويدعم الجهاز ذاكرة LPDDR5x تصل إلى 32 GB وتخزين يصل إلى 2 TB، مع بطاريات تتراوح سعتها بين 59 Wh و 70 Wh تدعم الشحن السريع (50% في 45 دقيقة)، ووزن يبدأ من حوالي 1.4 كجم.

OmniBook X Flip 16: شاشة أكبر وبطارية أضخم ينقل هذا الطراز نفس المفهوم إلى حجم 16 بوصة مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 91%، ويوفر خيارات شاشة OLED بدقة 3K ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 Hz، ويتميز ببطاريات أكبر تصل سعتها إلى 76 Wh في بعض التكوينات (مقارنة بـ 68 Wh في طراز العام الماضي)، مع وزن يزيد قليلاً عن 1.9 كجم، ويدعم نفس خيارات المعالج والذاكرة، مع إضافة دعم Thunderbolt 4 في تكوينات Intel.

وعلى صعيد الاتصال، يدعم كلا الجهازين Wi-Fi 7 و Bluetooth 6.0، ويضمان منافذ متنوعة تشمل HDMI 2.1 و USB-A و USB-C، بالإضافة إلى كاميرا ويب بدقة 5 MP بتقنية IR، وفي حين استعرضت HP هذه المواصفات بالتفصيل، إلا أنها لم تفصح بعد عن الأسعار أو تفاصيل التوفر الإقليمي، مشيرة إلى أن التكوينات ستختلف حسب السوق.

