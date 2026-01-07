شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله ترفض أموال “النقطة” عبر تطبيق “بنكك” وتتمسك بــ”الكاش”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة, مقطع فيديو تم تصويره من حفل أحيته المطربة فهيمة عبد الله. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة تغني وأموال “النقطة”, تنهمر عليها من أصحاب الفرح والحاضرين. فهيمة عبد الله, لفتت أنظار المتابعين برفضها الحصول على “النقطة”, عبر تطبيق التحويلات المالية “بنكك”, بعدما فتح لها أحد الشباب حسابه لتحويل مبلغ مالي لها. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رفضت فهيمة, تسجيل رقم حسابها للشاب صاحب الهاتف, وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الذي كتب “فهيمة عاوزة كاش بس”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

