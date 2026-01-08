الوقوف على حجم الأضرار باستادي الهلال والمريخ وتأكيد انطلاق عودة الحياة الرياضية للعاصمة

أعلنت اللجنة العليا لتأهيل ملاعب الخرطوم شروعها في تنفيذ خطة وبرامج متكاملة لإعادة تأهيل ملاعب العاصمة، على رأسها استادي الهلال والمريخ بأم درمان، إلى جانب ملاعب التحرير والخرطوم وجبل أولياء، مؤكدة اكتمال التجهيزات خلال فترة لا تتجاوز الثامن عشر من فبراير المقبل، وذلك كمرحلة أولى تمهيداً لاستضافة دوري النخبة الذي ينظمه الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وأكد البروفيسور أحمد آدم، وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة العليا، أهمية الرياضة ودورها المحوري في تنفيذ برامج تهيئة البيئة وعودة المواطنين إلى الخرطوم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق أول ركن مهندس بحري إبراهيم جابر في تسخير الرياضة لخدمة المجتمع، ومؤكداً أن النشاط الرياضي يمثل إحدى أهم آليات التعافي وعودة الحياة إلى العاصمة.

من جانبه، قدّم الدكتور أسامة عطا المنان، النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، شرحاً مفصلاً عن حالة الملاعب بولاية الخرطوم، مشدداً على ضرورة جدولة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وفق مصفوفة واضحة تضمن عودة الملاعب تدريجياً لاستئناف النشاط الرياضي والتنافسي، ابتداءً بمنافسات دوري النخبة الممتاز.

وفي السياق ذاته، شرعت اللجنة العليا في تنفيذ برامجها الميدانية عبر زيارة تفقدية شملت استادي الهلال والمريخ، للوقوف على حجم الأضرار على أرض الواقع، وذلك استناداً إلى تقرير فني أعدته اللجنة الهندسية برئاسة الدكتور نصر الدين حميدتي، عضو اللجنة العليا.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتأهيل الملاعب، وفي اجتماعها اليوم الخميس، كوّنت عدداً من اللجان المساندة للشروع الفوري في العمل، شملت:

• اللجنة المالية برئاسة البروفيسور أحمد آدم

• اللجنة الهندسية برئاسة المهندس نصر الدين حميدتي

• لجنة البيئة والتهيئة برئاسة الدكتور عوض حامد

• اللجنة الفنية برئاسة الدكتور أسامة عطا المنان

• اللجنة الإعلامية برئاسة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم

وتهدف هذه اللجان إلى تسريع وتيرة العمل وضمان عودة الملاعب لممارسة دورها في دعم الاستقرار المجتمعي وعودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم.

سونا