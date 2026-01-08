واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بتفاصيل الزواج السوداني “الترند”, الذي أقيم الأسبوع الماضي بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العروسين, تم وصفهما بأصغر عرسان حيث لم يكملا سن العشرين حتى الأن حسبما المتابعون. ووفقاً لما تناقلت عدد من المواقع الاسفيرية فقد أظهر مقطع فيديو متداول العريس وعروسته في زيارة لإحدى أسرهما بمصر, بعد خروجهما من “شقة” شهر العسل, بغرض تغيير الجو. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت إحدى السيدات بتصوير مقطع فيديو لهما وهي تسخر منهما وترفض زيارتهما بطريقة ساخرة: (الجابكم شنو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في لقطة طريفة تصدرت “الترند”.. طرد أصغر عروسين في السودان بعد مغادرتهما “شقة” شهر العسل والعودة لمنزل الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.