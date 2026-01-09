تكنولوجيا: #CES2026 AKEEYO تكشف عن الجيل القادم من أنظمة الرؤية الليلية وكاميرا أكشن بدقة 4K لسائقي الدراجات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة AKEEYO اليابانية، خلال مشاركتها في معرض CES 2026 بمدينة لاس فيغاس، عن حلول تصوير جديدة تهدف لتعزيز الأمان والتحكم على الطرقات، متمثلة في منصتي تصوير متميزتين: كاميرا المرآة AKY-NV-X2 وكاميرا الأكشن AKY-730 PRO. وتأتي هذه المنتجات لتؤكد التزام الشركة بتوفير جودة تسجيل فائقة ورؤية أوضح للسائقين وراكبي الدراجات النارية، مستفيدة من عتاد تقني متطور وأداء عالي الكفاءة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يُعد طراز AKY-NV-X2 نظاماً شاملاً يجمع بين مسجل القيادة وشاشة العرض المدمجة في المرآة، حيث يتميز بشاشة لمس كبيرة محسنة وعالية الدقة تندمج بسلاسة مع تصميم السيارة الداخلي. ومن أبرز الترقيات في هذا الجيل الثاني هو اعتماد فتحة عدسة واسعة بحجم F1.0 للكاميرا الأمامية و F1.7 للكاميرا الخلفية، مما يعزز بشكل كبير قدرة التقاط الضوء في الظروف الصعبة. وتوفر الكاميرات المزدوجة بدقة 2K صورة عالية الجودة في مختلف السيناريوهات، بينما تقدم الكاميرا الأمامية مقاطع فيديو فائقة الوضوح في الإضاءة المنخفضة بفضل تقنيات الرؤية الليلية المتقدمة. كما يدعم النظام بيانات الموقع الدقيقة عبر GPS، وتحديثات البرامج عبر الهواء (OTA) بفضل اتصال WiFi، مع إمكانية ربطه بمستشعرات ضغط الإطارات كإضافة اختيارية.

وعلى صعيد الاتصال، يتمتع الجهاز بمواصفات قوية تشمل WiFi ثنائي النطاق (على ترددات 2.4 و 5 GHz) وتقنية Bluetooth 5.0 لدمج الهاتف وإجراء المكالمات دون استخدام اليدين. أما فيما يخص السلامة، فيتضمن النظام مجموعة ميزات ذكية مثل كشف النقاط العمياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI)، والتحكم الصوتي، ومحفزات التسجيل التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة وقوف السيارات المستمرة، وسجلات GPS مفصلة، مما يرفع من مستوى الوعي الظرفي والتوثيق دون التسبب في أي إزعاج إضافي أثناء القيادة.

وإلى جانب AKY-NV-X2 المقرر طرحه في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026، قدمت الشركة كاميرا AKY-730PRO الجديدة والمخصصة للدراجات والاستخدامات الحركية. تلتقط هذه الكاميرا لقطات بدقة 4K معتمدة على تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS) لتقليل الاهتزاز والتشويش على الطرق السيئة والوعرة. وتتميز الكاميرا بشاشة عملية تتيح نظرة سريعة على الإعدادات عبر واجهة سهلة الاستخدام، وهيكل متين (Rugged chassis) يجعله قابلاً للاستخدام في ظروف الطقس القاسية. كما تتضمن وحدة GPS مدمجة لتسجيل مسارات الرحلة والسرعة، وميزة تقليل ضوضاء الرياح لتحسين جودة الصوت. وتوفر البطارية المدمجة طاقة كافية للتسجيلات الطويلة، مع إمكانية شحن الكاميرا عبر USB أثناء القيادة (كما في الدراجات الكهربائية e-bike).

ختاماً، يمثل كلا الإصدارين خيارات جذابة ومفيدة للغاية للسائقين وراكبي الدراجات النشطين الذين يبحثون عن حلول متكاملة تتجاوز إمكانيات الكاميرات التقليدية، وقد فتحت الشركة الباب للموزعين لمناقشة فرص الشراكة حول هذه المنتجات الجديدة.

