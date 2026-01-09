تكنولوجيا: Orico تطلق شريط طاقة 8 في 1 بتقنية GaN شحن سريع وكابل طويل #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Orico عن إصدار جديد لشريط طاقة متعدد المنافذ يعتمد على تقنية GaN للكفاءة العالية، وهو يحمل اسم 8-in-1 power strip، مصمم ليكون حلاً عملياً لشحن الأجهزة المتعددة في المساحات الضيقة مثل خلف السرير أو المكتب أو خزانة التلفاز.

يحتوي الشريط على 4 مقابس كهرباء تقليدية (AC)، بالإضافة إلى منفذي USB-C يدعمان شحناً سريعاً حتى 25 واط، ومنفذي USB-A حتى 22.5 واط، مما يسمح بشحن 8 أجهزة في الوقت نفسه. الكابل الثابت طوله 5 أقدام (حوالي 1.5 متر)، مع قابس مسطح رقيق جداً (سمكه 1.1 سم) بزاوية 45 درجة ليسهل الوصول إلى المقابس المخفية دون إعاقة المنافذ المجاورة.

الجهاز مدمج بأبعاد 9.7 × 7.8 × 3.2 سم، ووزن 249 جراماً فقط، مع غلاف مقاوم للحريق وحمايات شاملة ضد الدوائر القصيرة والحرارة الزائدة والجهد العالي. يحمل شهادات FCC وUL للأمان، ويتوفر بألوان متنوعة: أسود، أرجواني، أبيض، وأزرق. الشيء الوحيد المفقود هو مفتاح تشغيل/إيقاف مدمج.

السعر الأساسي 29.99 دولار، لكن مع عرض الإطلاق يصبح 19.99 دولار فقط. المنتج متاح عالمياً عبر Amazon، ليصبح خياراً اقتصادياً وعملياً لمن يحتاج إلى شريط طاقة سريع وآمن.

