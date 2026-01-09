انت الان تتابع خبر السيد الصدر يعلن رفع التجميد عن سرايا السلام في البصرة وواسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في كلمة له تلاها خطيب صلاة الجمعة في ميسان الشيخ حسين المحمداوي خلال الخطبة، التي تابعتها الخليج 365، ان "من عادة الفاسدين ان يعجلوا نار الحرب والفتنة لكي يغطوا على عوراتهم وسيئاتهم وفسادهم والله لا يحب الفساد والمفسدين"، مبينا "اننا نؤمن ايمانا راسخا بحرمة الدم العراقي المقدس وانا على ثقة تامة في التيار الشيعي الوطني بكل مفاصله".

واضاف "لن يكون هناك تجميد لا لسرايا السلام ولا لغيرها من المفاصل كما يظنون اذا ما عهتموني السير على الإصلاح والسلام وعدم اللجوء الى العنف الذي تسعى له المليشيات الوقحة التي تغطي على انبطاحها وتبعيتها"، معلنا "انتهاء تجميد سرايا السلام في الكوت والبصرة".

وتابع "أشد على اياديكم بمتابعة التحقيقات القانونية واطلب من القضاء ان ينصف الجميع بكل عدل وانصاف وهذا عهدنا به"، لافتا الى انه "ما ايامهم الا عددا وجمعهم الا مددا".