"المعاشات" تعلن عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن جدول صرف المعاشات التقاعدية لعام 2026، والذي تم تعديله بعناية ليتوافق مع مواعيد العطلات الرسمية في الدولة.

ويهدف هذا التعديل إلى ضمان حصول المتقاعدين على مستحقاتهم المالية قبيل فترات الأعياد والاحتفالات الوطنية لتلبية احتياجات أسرهم المعيشية، ما يعكس اهتمام الهيئة بتسهيل التخطيط المالي وضمان وصول المستحقات المتقاعدين والمستحقين بشكل أكثر مرونة.

ويتضمن الجدول الزمني تقديم صرف بعض المعاشات المتزامنة مع العطلات الرسمية، حيث تم تحديد يوم 19 من الشهر لصرف معاشات شهر مارس، وذلك لتسهيل الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

كما تم تقديم صرف معاشات شهر مايو إلى يوم 22 من الشهر، قبل حلول يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، وتم تقديم صرف معاشات شهر أبريل إلى الـ 24 من الشهر، في حين ستُصرف معاشات أشهر فبراير وسبتمبر وديسمبر في الـ 25 من كل شهر.

أما دفعات يناير ويونيو ونوفمبر فسيتم صرفها في الـ 26 من كل شهر، وسيتم صرف المعاشات التقاعدية خلال يوليو وأغسطس وأكتوبر حسب المواعيد الاعتيادية في الـ 27 من كل شهر.

ودعت الهيئة، المستفيدين إلى التأكد من تحديث بياناتهم الشخصية لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية دون انقطاع، والتواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات من خلال الرقم المجاني 80010 أو الموقع الإلكتروني أو حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مراكز سعادة المتعاملين.

ويستفيد من صرف المعاشات التقاعدية، المدنيون الخاضعون للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك من تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.