وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية

قال بروفيسور أحمد التيجاني المنصوري وزير الثروة الحيوانية والسمكية إن البنك الزراعي وافق على تمويل صغار المربيين بولاية الخرطوم لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

واضاف الوزير في حوار مع سونا ينشر لاحقاً أن البقرة التي تنتج في المتوسط حوالي 10 أرطال في اليوم تزيد على مراحل من 10 أرطال ال 20 رطل ومن 20 الي 30 رطل ومن 30 الي 50 حتى يصل 80 رطل في اليوم لينعكس ذلك على مستوى المعيشة للمربي وأسرته.

واشار في هذا الصـدد إنه تم تطبيق مشروع مجمع البركة ببورتسودان وعقد اجتماع مع البنوك حيث وافق بنك النيل بتمويل صغار المربيين ، مشيراً إلى أن البنك يقدم خدمات المياه ومصنع للعلف، وتقدم الوزارة أدوية بيطرية وتوعية وارشاد للمربيين ونقل اجنة وتلقيح صناعي.

وأكد بروفيسور المنصوري أنه تم تأهيل 7 مسالخ وهناك 10 مسالخ جديدة حسب المواصفات العالمية مرفقة معها المدابغ وهي مطروحة للمستثمرين.

وأوضح الوزير أن صادر الماشية لم يتوقف أثناء الحرب للسعودية ومصر، مشيرا إلى ان الربط المقدر من المالية تم مضاعفته إلى 9 أضعاف.

وبشأن صادر اللحوم أكد الوزير انه تم تصديرها الأسبوع الماضي.

وأكد الوزير على موافقة وزير المالية بسريان إعفاء صادرات الماشية من الضريبة على القيمة المضافة مما كان له الأثر الطيب والسار على المصدرين والاسهام في زيادة القدرات التنافسية في سوق الصادر والوصول لأسواق جديدة ، ما يدعم الاقتصاد الوطني.