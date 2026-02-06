شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يقفز بحوالي 900 نقطة وسط ارتداد قوي في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوت عملة بيتكوين يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر 2024، في ظل تراجع السيولة وحدوث موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا العالمية، ما أعاد الضغوط على الأصول عالية المخاطر.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم على انخفاض بنسبة 12.4٪ عند 63,539.4 دولارًا بحلول الساعة 17:28 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (22:28 بتوقيت غرينتش).

وتراجعت بيتكوين في سبع جلسات من أصل آخر ثماني جلسات تداول، فاقدةً نحو 50٪ من ذروتها القياسية البالغة قرابة 126,000 دولار، والتي سجلتها في أكتوبر 2025.

وقال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في «إنتراكتيف بروكرز»، لموقع Investing.com: «أعتقد أننا تجاوزنا بكثير الطابع الدوري عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة. لقد أصبحت سوقًا هابطة مكتملة الأركان، ومن الصعب المجادلة في ذلك عندما نتحدث عن تراجعات تتراوح بين 40 و50٪ (أو أكثر)».

عوامل دعمت الصعود أصبحت تضغط على السوق

وتفاقم الانهيار الحاد لبيتكوين في الأيام الأخيرة بالتزامن مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا، مع انتقال المستثمرين إلى قطاعات وأصول أخرى.

وأوضح سوسنيك أن عدة عوامل دعمت الصعود الصاروخي لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في 2025 باتت تعمل الآن في الاتجاه المعاكس.

وأشار إلى أن التدفقات المالية الإيجابية إلى سوق الكريبتو بعد إدراج صناديق بيتكوين المتداولة (ETFs) في يناير 2024، إلى جانب الموقف الداعم للأصول الرقمية من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وعمليات الشراء الضخمة من شركات خزائن الأصول الرقمية—جميعها أسهمت في الارتفاع.

وقال: «خلال الصعود، استفادت العملات المشفرة من غياب قيود الهامش. فبينما تخضع الأسهم وصناديق المؤشرات لقواعد مثل Reg T، كان العديد من وسطاء ومنصات الكريبتو مستعدين لتقديم رافعة مالية مرتفعة جدًا لعملائهم، ما مكنهم من مضاعفة مكاسبهم».

من “تصحيح طبيعي” إلى موجة بيع حادة

بعد أن سجلت بيتكوين مستوى قياسيًا فوق 126,000 دولار في 6 أكتوبر، شهدت العملات المشفرة موجة بيع قوية بعد أربعة أيام فقط.

ووصف محللون لاحقًا ما حدث بأنه «انهيار خاطف» (Flash Crash)، عُزي إلى تكبد متعاملين ذوي تعرض مرتفع خسائر مرتبطة بالهامش.

وأضاف سوسنيك: «مع تغير الاتجاه، بدأت بعض العوامل التي عززت العملات المشفرة تعمل ضدها».

وتابع: «كما ذكرت، الرافعة المالية رائعة في الصعود، لكنها تضخم الخسائر بشدة في الهبوط. كما أن التنظيمات المنتظرة للعملات المشفرة تعثرت في الكونغرس. ومع انتقال الزخم إلى أماكن أخرى، غادر بعض المستثمرين القادمين من سوق الأسهم. ورغم سهولة شراء التعرض للعملات عبر صناديق ETFs، كان من السهل أيضًا بيع هذه الصناديق».

وأشار إلى أن «تصحيحًا طبيعيًا تحول إلى موجة بيع حادة»، على غرار ما حدث في أصول أخرى شهدت ارتفاعات كبيرة مثل أسهم البرمجيات والمعادن النفيسة.

تراجع السيولة يفاقم الخسائر

وأظهرت تقارير أن السيولة كانت ضعيفة بشكل ملحوظ، ما ضخم تحركات الأسعار وساهم في سلسلة من التصفية القسرية للمراكز بعد كسر بيتكوين مستويات فنية رئيسية.

وتفاقمت الحركة بفعل تصفية واسعة للمراكز ذات الرافعة المالية، خاصة في أسواق المشتقات، بعد أن أدى هبوط بيتكوين دون مستوى 75,000 دولار إلى تفعيل أوامر وقف الخسائر.

ووفقًا لبيانات شركة تحليلات الكريبتو CoinGlass، جرى تصفية مراكز عملات مشفرة بقيمة تقارب 770 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية.

أسعار العملات البديلة اليوم

تراجعت معظم العملات البديلة أيضًا يوم الخميس.