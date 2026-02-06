تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-02-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى مستوى 1.1800، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يستمر الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.