الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-02-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-06 15:42PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى مستوى 1.1800، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يستمر الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا