- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 06-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-06 14:00PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السعر لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1014$، ليستهدف مستوى الدعم 0.0790$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط