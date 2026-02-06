تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 06-02-2026

صعد سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السعر لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1014$، ليستهدف مستوى الدعم 0.0790$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط