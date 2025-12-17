شرطة أبوظبي تحذر من ملصقات الباركود "QR" الوهمية الاحتيالية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت شرطة أبوظبي الجمهور من انتشار بعض ملصقات أكواد QR الغير معتمدة في بعض الأماكن، مشيرةً إلى أن هذه الملصقات قد تُستخدم في عمليات احتيال إلكتروني تهدف إلى سرقة البيانات البنكية والشخصية للمستخدمين.

وأكدت أن بعض المحتالين يعمدون إلى وضع ملصقات مزيفة تشبه الأكواد الرسمية على أجهزة الدفع في بعض الأماكن أو اللوحات الإرشادية، بحيث يتم توجيه المستخدم إلى مواقع وهمية تطلب إدخال بيانات البطاقة أو المعلومات الشخصية، ما يعرّضه لخطر الاختراق والاحتيال المالي.

وشددت الشرطة على ضرورة الدفع فقط عبر التطبيقات الرسمية المعتمدة أو القنوات الحكومية الموثوقة، وعدم مسح أي رمز QR غير واضح المصدر أو غير مذكور ضمن اللوحات الرسمية.

كما دعت الجمهور إلى التأكد من اسم الجهة المشغّلة قبل إتمام أي عملية دفع، وعدم إدخال أي بيانات بنكية عبر روابط غير موثوقة، والإبلاغ فورًا عن أي ملصقات مشبوهة أو محاولات احتيال عبر القنوات الرسمية.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرار جهودها في تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عنها حفاظًا على سلامة المجتمع وأمنه الرقمي.