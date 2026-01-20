تكنولوجيا: إطلاق Casio لآلتين حاسبتين بإصدار محدود بتصميم مستوحى من لوحات هوكوساي الشهيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Casio عن إصدارين محدودين من الآلات الحاسبة مستوحاة من أعمال الفنان كاتسوشيكا هوكوساي، وهما JF-M200-TJ-KHK وJF-M200-TJ-KHG.

ويأتي هذا الإطلاق بعد نحو عام من كشف العلامة عن إصدارين محدودين من ساعات DW-5600 (€119 في متجر Casio بألمانيا)، التي كرّمت أيضًا فنان فترة إيدو.

واستمدت Casio تصميم JF-M200-TJ-KHK من لوحة “الموجة العظيمة في كاناغاوا”، حيث يأتي الجهاز بموجة زرقاء على خلفية بيج. أما JF-M200-TJ-KHG، فجاء مستوحى من لوحة “رياح لطيفة وصحو صباحي”، مع صورة لجبال فوجي بالألوان الأزرق والبرتقالي. وقد طُبعت كل من الهيكل والأزرار بطريقة الطباعة النافثة للحبر، مع اختيار خط الأزرار ليتناغم مع أسلوب فن الأوكيو-إي التقليدي.

وزوّدت Casio آلة JF-M200-TJ بشاشة LCD مائلة لزيادة وضوح القراءة، مع وجود 31 زرًا تدعم حساب الضرائب والوقت. كما يمكن عرض 12 رقمًا على الشاشة، مع إمكانية ضبط الفاصلة العشرية وإعدادات التقريب.

ويقدم الجهاز وظائف الإجمالي الكلي (GT) والذاكرة المستقلة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد عمر البطارية باستخدام اللوحة الشمسية المدمجة.

ومن المقرر أن تُطرح الآلتان الحاسبتان للبيع في اليابان بسعر 5,500 ين (~35 دولارًا) اعتبارًا من 22 يناير. وقد أدرجت Casio هذه الإصدارات أيضًا على موقعها الدولي، ما يشير إلى احتمالية توفرها في بلدان أخرى مستقبلًا.

المصدر