تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 20-01-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحويل خسائره المبكرة إلى مكاسب لحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من سيناريو صعود السعر على المدى القريب.