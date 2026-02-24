داو جونز يقفز 400 نقطة وS&P 500 يرتفع مع تعافي أسهم البرمجيات

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب في سهم Advanced Micro Devices وأسهم قطاع البرمجيات، بعدما هدأت مخاوف المستثمرين بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي المزعزِعة لبعض الصناعات.

وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1%. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 416 نقطة، أي ما يعادل 0.9%، مدعومًا بارتفاع سهم Home Depot بنسبة 3% بعد أن تجاوزت أرباح الشركة التوقعات للمرة الأولى منذ عام. كما ساهم تعافي سهم IBM — الذي كان قد تراجع بقوة في الجلسة السابقة بسبب مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي — في دعم مكاسب داو.

وقفز سهم AMD بنسبة 10% عقب إعلان Meta عن اتفاقية متعددة السنوات مع شركة أشباه الموصلات. وتنص الشراكة على نشر ما يصل إلى 6 غيغاواط من وحدات معالجة الرسوميات (GPU) التابعة لـAMD في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما ستستثمر Meta في AMD من خلال مذكرة ضمان قائمة على الأداء تتيح لها شراء ما يصل إلى 160 مليون سهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان Meta أنها تستخدم ملايين الشرائح من Nvidia ضمن توسعاتها في مراكز البيانات، وارتفع سهم الشركة الأخيرة بنسبة 1%.

كما كان سهم DocuSign من بين الرابحين، إذ صعد بنسبة 4% بعد إعلان Anthropic أن أداة “Claude Cowork” باتت قادرة على التكامل مع DocuSign، إضافة إلى أدوات أخرى تستخدمها المؤسسات مثل Google Drive وGmail. ومنح ذلك المستثمرين بعض التفاؤل بأن الذكاء الاصطناعي قد يُكمّل شركات البرمجيات بدلًا من أن يحل محلها.

وامتد هذا التفاؤل إلى قطاعات أخرى من البرمجيات؛ إذ ارتفعت أسهم Salesforce — التي تتعاون أيضًا مع Anthropic — بنسبة 4%، بينما صعد سهم ServiceNow بنسبة 2%. كما ارتفع صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بنسبة 3%، رغم أنه لا يزال أقل بأكثر من 30% من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا.

وقال أنشول شارما، كبير مسؤولي الاستثمار في Savvy Wealth، لشبكة CNBC: «بدا لي أن السوق كان يتبنى عقلية البيع أولًا وطرح الأسئلة لاحقًا. وقد استمر هذا النهج لبعض الوقت، ولهذا رأينا حتى شركات برمجيات المؤسسات تتعرض لضغوط كبيرة». وأضاف أن تحركات اليوم تمثل «ارتدادًا كلاسيكيًا بعد موجة البيع».

كما أشار شارما إلى أنه غير مقتنع تمامًا بالرواية المتداولة مؤخرًا في وول ستريت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل سريعًا محل الكثير من برمجيات المؤسسات.

وقال: «من غير المعقول من منظور المخاطر القانونية أن تقرر شركات كبرى فجأة التخلي عن برمجيات المؤسسات — التي أثبتت فعاليتها وخضعت للاختبار وتتوافق مع معايير إدارة المخاطر لديها — وبناء أنظمة بديلة داخليًا خلال الأشهر أو الأرباع القليلة المقبلة». وأضاف: «التراجع الذي شهدناه في أسهم البرمجيات كان رد فعل فوريًا للغاية».