تكنولوجيا: سلسلة شاومي 18 تتبنى ميزة شاشة الخصوصية الجديدة من هاتف جالاكسي إس 26 ألترا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بشكل مطابق لميزة شور فيو في حواسيب إتش بي إيليت بوك المحمولة وميزة برايفسي جارد في حواسيب لينوفو ثينك باد، زودت سامسونج الآن هاتف جالاكسي إس 26 ألترا بميزة شاشة خصوصية جديدة. ومن المقرر أن تقوم شركات تصنيع المعدات الأصلية للهواتف الذكية الأخرى بنسخ الميزة المذكورة، بدءا من سلسلة شاومي 18 في وقت لاحق من هذا العام. قد لا يصل هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا بقائمة شاملة من الترقيات مقارنة بسلفه، لكن المراجعات العملية أكدت وجود ميزة شاشة الخصوصية الجديدة. ويبدو أن هذه الميزة من المقرر أن تتبناها شركات تصنيع المعدات الأصلية الأخرى في وقت قصير.

كما كشف ديجيتال تشات ستيشن، يتم اختبار ميزة شاشة الخصوصية الجديدة بالفعل من قبل شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية ومن المقرر أن تظهر في الهواتف الرائدة من الجيل القادم في وقت لاحق من هذا العام. لم يذكر المسرب أسماء العلامات التجارية الدقيقة التي ستنسخ الميزة القائمة على الأجهزة ولكنه يزعم أن الهواتف الجديدة التي تتميز بها ستصل في سبتمبر، مما يلمح بشدة إلى أن هواتف سلسلة شاومي 18 ستكون من أوائل المتبنين لها.

من المفترض أن تحذو شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية الأخرى مثل أوبو وفيفو حذوها في الأشهر التي تلي إصدار سلسلة شاومي 18. قد لا يعتبر معظم الأشخاص ميزة شاشة الخصوصية نفسها استثنائية، ولكنها ميزة عملية لتحسين جودة الحياة تجعل واقيات شاشة الخصوصية عفا عليها الزمن بشكل فعال مع السماح للمستخدمين أيضا بتحديد متى يريدون إخفاء محتويات شاشة هواتفهم عن الأعين المتطفلة.

المصدر: