تكنولوجيا: تسريب هاتف وان بلس 16 يكشف عن حواف شاشة تقل عن 1 ملم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف وان بلس الرائد من الجيل القادم، والمتوقع أن يسمى وان بلس 16، في تسريب جديد. ويشير إلى أن الجهاز قد يتميز بحواف أنحف من هاتف وان بلس 15.

تم إطلاق هاتف وان بلس 15 عالميا في نوفمبر 2025، ويتميز بشاشة بي أو إي إكس 3 مقاس 6.78 بوصة. ومن أبرز ميزات الشاشة معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، ارتفاعا من 120 هرتز في هاتف وان بلس 13.

ظهر الآن تسريب جديد من المسرب أولد تشين إير على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو، كاشفا عن ميزة رئيسية لشاشة هاتف وان بلس 16. وفقا للتسريب، قد يحتوي هاتف وان بلس 16 على حواف يقل قياسها عن 1 ملم. وللتوضيح، بلغ قياس حواف شاشة هاتف وان بلس 15 1.15 ملم.

لا يكشف التسريب عن تفاصيل إضافية حول الشاشة. ومع ذلك، تشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف وان بلس 16 قد يتميز بمعدل تحديث يصل إلى 240 هرتز.

تشمل المواصفات الأخرى المشاع عنها بطارية تبلغ سعتها 9000 مللي أمبير في الساعة ومجموعة شرائح سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس الرائدة من الجيل القادم من كوالكوم. وعلى عكس هاتف آيكو 15 ألترا الذي تم إطلاقه مؤخرا، يشاع أن هاتف وان بلس 16 سيتخلى عن أزرار الكتف ومروحة التبريد المدمجة.

من المتوقع أن يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر مقاس 1/1.56 بوصة. من المرجح أن يتم إطلاق هاتف وان بلس 16 في الربع الرابع من عام 2026، على غرار الجدول الزمني لإطلاق سلفه هاتف وان بلس 15 المتاح حاليا بسعر 899 دولارا على أمازون. وقبل ذلك، من المتوقع أن تطلق الشركة هاتفا رائدا مدمجا جديدا، وهو هاتف وان بلس 15 إس.

المصدر: