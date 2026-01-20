- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-20 10:38AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليسجل مستويات قياسية جديدة وليهاجم مستوى المقاومة 4,720$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.