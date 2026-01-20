سوق الكريبتو يخسر أكثر من 100 مليار دولار مع تراجع أسعار العملات البديلة

خسر سوق العملات الرقمية أكثر من 100 مليار دولار خلال 24 ساعة، بعد عطلة نهاية أسبوع غير معتادة ارتفعت فيها التوترات الجيوسياسية.

ومع افتتاح الأسواق الآسيوية والعقود الآجلة صباح الاثنين، هبط سعر البيتكوين بأكثر من 3000 دولار ليصل إلى ما دون 92,000 دولار، قبل أن تعوض قرابة ألف دولار، لكنها ما تزال منخفضة بأكثر من 2% خلال اليوم.

كانت عملة البيتكوين قد صعدت مطلع الأسبوع الماضي ولامست 98,000 دولار يوم الأربعاء، ثم واجهت ضغوط بيع قوية، لكنها حافظت غالبا على التداول فوق 95,000 دولار لعدة أيام.

ورغم هدوء السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاءت الصدمة مع بداية الأسبوع الجديد.

الخلفية تتعلق بتطورات الحرب التجارية الأمريكية–الأوروبية، إذ أرسلت دول أوروبية قوات إلى “غرينلاند” بعد تصريحات “ترامب” حول ضرورة شراء الجزيرة، ليرد بإعلان تعريفات 10%.

بالمقابل، حدّد الاتحاد الأوروبي اجتماع طارئ، ودعا الرئيس الفرنسي “ماكرون” إلى استخدام سلاح تجاري ضد الولايات المتحدة.

ومع هبوط البيتكوين، اتجهت العملات الرقمية البديلة لتراجعات أعمق.

تراجع سعر الايثيريوم قرب 3200 دولار بعد توقفه عند 3350، وهبطت XRP تحت 2.00 دولار ووصلت إلى 1.84 خلال اليوم.

كما سجلت DOGE وSOL وADA وLINK وXLM وZEC وAVAX وHYPE خسائر واضحة، بينما تكبدت عملات مثل ASTER وSUI وAPT وONDO وARB وPEPE وENA تراجعات بنسب مكونة من رقمين.

في المقابل، كانت XMR وICP من الاستثناءات القليلة التي حققت مكاسب.

وبفعل هذا الضغط والانخفاض، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو إلى نحو 3.16 تريليون دولار.

