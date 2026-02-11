الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يهبط دون الدعم-توقعات اليوم 11-2-2026

حقق سعر الزوج بتداولات يوم أمس الأهداف السلبية المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 210.40 إلا أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي دفع به منذ تداولات هذا الصباح لاستئناف الهجوم السلبي لنلاحظ وصوله حاليا نحو 209.40.

 

نتوقع مواصلة تشكيل السعر حاليا للمحاولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 209.10 والذي قد يشكل بدوره دعم مهم  أمام التداولات الحالية ليمنحه فرصة للبدء بتعويض الخسائر بشكل تدريجي باندفاعه نحو 209.90 و210.40, أما كسر هذا العائق سيجبره على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 208.50 و208.20 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 209.00 و 210.40 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

