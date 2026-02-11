أسواق العثيم تطلق أجدد العروض في جميع الفروع بتخفيضات تصل إلى 65 %

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:09 صباحاً - عروض مميزة من أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية في جميع الفروع، على جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.
كل ما تحتاجونه في المنزل الآن بأسعار رائعة بعد تخفيضات تصل إلى 65%على معظم المنتجات، لنتعرف على العروض الآن المستمرة حتى يوم الثلاثاء 5 سبتمبر.
عروض العودة للمستقبل من أسواق العثيم في المملكة
- يتوفر عرض على مكواة ملابس كهربائية بقوة 2400 واط (بسعر 55 ريال بدلاََ من 85 ريال سعودي).
- أيضاََ خلاط السوبر اليدوي بقوة 70 واط (حيث يتوفر بسعر 59.95 ريال بدلاََ من 95 ريال سعودي).
- ضمن العروض المميزة فرن كهربائي كليك أون سعة 4.8 ليتر (بسعر 279 ريال بدلاََ من 338 ريال سعودي).
- كم يمكنكم الحصول على صانعة طعام هومر التي تتألف من مطحنة وعصارة وفرامة (بسعر 169 ريال بدلاََ من 189 ريال سعودي).
- كما يتوفر ضمن العروض طقم أدوات مطبخ من 13 قطعة (بسعر بعد التخفيض 29.95 ريال بدلاََ من 49 ريال سعودي).
- عرض على مروحة كليك أون ستاند (بسعر 150 ريال بدلاََ من 199 ريال سعودي).
- طقم قدور بامكو المميز (بسعر 239 بدلاََ 389 ريال سعودي).
- كما يتوفر طقم قدور غير لاصقة من سويت هوم مكون من 10 قطع (بسعر 165 ريال بدلاََ من 265 ريال سعودي).