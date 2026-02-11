تابع الان خبر التعاون الأمني السعودي المصري يتعزز بانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة بالرياض حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - عزّز الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة التعاون الأمني السعودي المصري، والذي عُقد اليوم في مدينة الرياض، برئاسة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بجمهورية مصر العربية اللواء محمود أبو عمرة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددًا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، شملت سبل تطوير التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية، إلى جانب تنسيق الجهود في مجالات مكافحة الجريمة وتعزيز آليات العمل المشترك، تنفيذًا لما نصّت عليه اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأكد الاجتماع أهمية توحيد الرؤى وتكثيف التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني، ودعم الاستقرار، وتعزيز السلامة العامة في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة ومصر، وحرص قيادتي البلدين على تطوير قنوات التواصل الأمني، وبناء شراكات فاعلة تُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.