مصر تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض وتعزز حضورها في الصناعات العسكرية

بيروت - نادين الأحمد - تشارك جمهورية مصر العربية في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، الذي تستضيفه مدينة الرياض، ضمن النسخة الثالثة من الحدث الدولي الأبرز في مجال الصناعات الدفاعية، بمشاركة واسعة من الدول والشركات المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن.

ويعرض الجناح المصري مجموعة متنوعة من أحدث المنتجات الدفاعية، شملت نماذج متطورة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة العسكرية، التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، في خطوة تعكس التقدم الملحوظ في القدرات التصنيعية والتكنولوجية للصناعات الدفاعية المصرية، ومواكبتها لأحدث المعايير العالمية.

وشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركة أكثر من 1486 جهة عارضة تمثل 89 دولة، إلى جانب حضور جهات حكومية وشركات وطنية وعالمية كبرى، ما يؤكد مكانة المعرض كمنصة دولية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في قطاعات الدفاع والأمن والتقنيات العسكرية.