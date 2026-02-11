اخبار السعوديه

مصر تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض وتعزز حضورها في الصناعات العسكرية

0 نشر
0 تبليغ

  • مصر تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض وتعزز حضورها في الصناعات العسكرية 1/4
  • مصر تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض وتعزز حضورها في الصناعات العسكرية 2/4
  • مصر تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض وتعزز حضورها في الصناعات العسكرية 3/4
  • مصر تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض وتعزز حضورها في الصناعات العسكرية 4/4

تابع الان خبر مصر تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض وتعزز حضورها في الصناعات العسكرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تشارك جمهورية مصر العربية في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، الذي تستضيفه مدينة الرياض، ضمن النسخة الثالثة من الحدث الدولي الأبرز في مجال الصناعات الدفاعية، بمشاركة واسعة من الدول والشركات المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن.

IMG 20260210 WA0024

ويعرض الجناح المصري مجموعة متنوعة من أحدث المنتجات الدفاعية، شملت نماذج متطورة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة العسكرية، التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، في خطوة تعكس التقدم الملحوظ في القدرات التصنيعية والتكنولوجية للصناعات الدفاعية المصرية، ومواكبتها لأحدث المعايير العالمية.

19 2026 639062271946707615 670

وشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركة أكثر من 1486 جهة عارضة تمثل 89 دولة، إلى جانب حضور جهات حكومية وشركات وطنية وعالمية كبرى، ما يؤكد مكانة المعرض كمنصة دولية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في قطاعات الدفاع والأمن والتقنيات العسكرية.

images 2026 02 11T030749.013

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا