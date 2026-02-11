سعر سهم النايفات (4081) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 11-02-2026

صعد سعر سهم شركة الزيت العربية السعودية (2222) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 25.95 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع مكاسبه على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 25.95 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 26.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد