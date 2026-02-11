أسعار الصويا تغلق على ارتفاع والقمح يستقر قبل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية

ارتفعت عقود فول الصويا الآجلة في شيكاغو يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بتعديل مراكزهم قبل صدور تقرير المحاصيل من وزارة الزراعة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، رغم أن المنافسة المتزايدة من البرازيل قلّصت المكاسب.

وكان تقرير الوزارة يوم الاثنين قد أكد مبيعات تصدير خاصة بـ 264,000 طن متري من فول الصويا الأمريكي إلى الصين للشحن خلال موسم 2025/26، لكن ردود فعل السوق كانت محدودة. وأبقى المتعاملون على شكوكهم بشأن أي مشتريات إضافية من الصين بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الصين تفكر في رفع وارداتها من فول الصويا الأمريكي إلى 20 مليون طن للموسم الحالي، مع الإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تجعل الفول الأمريكي أقل جاذبية اقتصاديًا.

وقال المحلل في رابوبنك، فيتور بيستيا: “السوق تنتظر تقرير WASDE، خصوصًا أرقام فول الصويا البرازيلية. هذا التقرير يمثل عاملًا رئيسيًا لتحريك السوق بالنسبة للعرض والطلب.”

وأضاف بيستيا أن التقارير الميدانية تشير إلى أن شمال ولاية ماتو غروسو يشهد رطوبة زائدة في الحصاد، بينما تعاني جنوب ولاية ريو غراندي دو سول من ذبول المحاصيل بعد أكثر من 30 يومًا بدون أمطار ودرجات حرارة عالية خلال مرحلة ملء القرون. ومع ذلك، يتوقع المحللون الذين شملهم استطلاع رويترز أن ترفع وزارة الزراعة توقعاتها لمحصول فول الصويا البرازيلي إلى رقم قياسي قدره 179.4 مليون طن متري، مقارنة بـ178 مليونًا سابقًا.

من المتوقع أيضًا أن تخفض الوزارة توقعاتها لمخزونات القمح الأمريكية في نهاية موسم 2025/26، مع إبقاء المخزونات العالمية للقمح شبه مستقرة، مع انخفاض طفيف في مخزونات الذرة العالمية.

في روسيا، دعم الطلب المتزايد من المستوردين والأحوال الجوية السيئة في الموانئ أسعار تصدير القمح الأسبوع الماضي، مما عوض توقعات بمحصول جديد قوي، وفقًا للمحللين.

وأشار المتعاملون إلى أن صناديق السلع كانت صافية البائعين لعقود فول الصويا في CBOT، وصافية المشترين لزيت الصويا يوم الاثنين.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة عند 4.28 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 1% إلى 11.22 دولار للبوشل.

القمح

واستقرت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند 5.28 دولار للبوشل.