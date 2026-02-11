تابع الان خبر مجلس الوزراء السعودي يؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة ودعم قيام الدولة الفلسطينية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تنفيذ بنوده كاملة، مع الاستمرار في العمل نحو أفق سياسي عادل يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي مستهل الجلسة التي عُقدت اليوم في الرياض، اطّلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، إلى جانب نتائج المباحثات التي عقدها سموه مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، خلال زياراتهم الرسمية للمملكة.

وأشاد المجلس بما أسفرت عنه تلك الزيارات من نتائج إيجابية عكست متانة العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون على مختلف المستويات، منوهًا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب التركي، ومع القطاعين العام والخاص في ألمانيا، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة ودعم الأولويات التنموية.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتواصل مع المجتمع الدولي لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، والمضي قدمًا نحو حل سياسي شامل يُجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد مجلس الوزراء دعمه لمخرجات اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الذي استضافته المملكة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية واتخاذ إجراءات عملية للتصدي للإرهاب العابر للحدود، وما يشكله من تهديد مباشر لأمن الدول والمجتمعات.

كما ثمّن المجلس خطوات تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، مشيرًا إلى زيارة الوفد السعودي إلى دمشق بهدف إطلاق مشاريع وعقود استراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم، بما يسهم في دعم البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في سوريا.

وفي السياق ذاته، نوّه المجلس بمضامين النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز التعاون الدولي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتمكين الاقتصادات الناشئة من مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام وشامل.