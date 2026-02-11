سعر سهم السيف جاليري (4192) يتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 11-02-2026

قفز سعر سهم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (4192) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في إشارة واضحة لبدء موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدره أكبر على توسيع مكاسبه في الفترة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.15 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 6.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد