أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بسهولة لرمضان

تعتبر السمبوسة من أهم وأشهر الأطباق التي يتم تقديمها على السفرة الرمضانية حيث تحظى بحب كل الأعمار، كما يمكن تقديمها بالعديد من الحشوات المختلفة مثل الجبن أم اللحم المفروم المعصج أو الفراخ، كما يمكن تقديمها بالخضار مع الجبن أو بخلطة البيتزا أو باللحوم المصنعة مثل السجق أو السوسيس أو اللانشون أو البسطرمة أو التركي المدخن، وكذلك يمكن تقديمها كصنف من أصناف الحلويات حيث يمكن حشوها بالشوكولاتة أو بالكاسترد أو بالمهلبية وغيرها من الحشوات، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل.

مكونات عجينة السمبوسة

يمكن عمل عجينة السمبوسة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وفي السطور القادمة سنقوم بتوضيح تلك المكونات:

3 أكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

يمكن عمل عجينة السمبوسة في المنزل بكل سهولة عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، وفي النقاط التالية سنقوم بتوضيح تلك الخطوات: