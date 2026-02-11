طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء في السعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:09 صباحاً - طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء في السعودية تعتبر الوسيلة التي يستطيع من خلالها المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية إتمام خدمة نقل ملكية العداد في السعودية، حيث تعتبر خدمة نقل العداد واحدة من الخدمات التي يزداد الطلب عليها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء

تتم عملية نقل ملكية عداد الكهرباء، من خلال مجموعة من الخطوات التي يمكن التعرف عليها عبر النقاط التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية بشكل مباشر “من هنا“. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. الدخول إلى خانة الحساب، ومنها الضغط على خدمة نقل العداد. تتم العملية من خلال كتابة البيانات المطلوبة لإتمامها، ومن الضروري التأكد من صحة تلك البيانات. الضغط على زر موافق الموجود أسفل البيانات التي تم كتابتها. من خلال الضغط على زر إكمال، سوف تصل إليك رسالة نصية تحتوي على رمز للتحقق. لكي يتمكن المستفيد من إتمام الخدمة، يجب عليه العمل على كتابة رمز التحقق في المكان المخصص له.

المستندات المطلوبة لإكمال خدمة نقل ملكية العداد

لكي يتمكن المستفيد من إتمام عملية نقل العداد، يجب عليه العمل على توفير المستندات التالية:

تقديم صورة من عقد البيع أو الإيجار الذي يثبت ملكية الشخص الذي سوف يتم التنازل له، ومن الضروري العمل على تقديم الأصول للمطابقة.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية لكل من المستفيد من العملية، والشخص الذي سوف يقوم بإتمام عملية التنازل.

إقرار بالتنازل عن العداد من المالك الأصلي للمالك الجديد.

فاتورة كهرباء للعقد الذي سوف يتم التنازل عنه.

الرسوم المطلوب سدادها لإتمام عملية نقل العداد

تعتبر عملية نقل العداد في المملكة العربية السعودية، واحدة من العمليات التي تتم بشكل مجاني، ولا يحتاج المستفيد إلى سداد أي رسوم لكي يتمكن من الحصول عليها، وتعتبر من أكثر الخدمات الإلكترونية شهرة والتي يتم تقديمها للمواطنين.

تعتبر شركة الكهرباء السعودية واحدة من أكثر الشركات تميزًا على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها، حيث إن شركة الكهرباء السعودية تعمل على توفير العديد من الخدمات الهامة بشكل إلكتروني، يمكن أن يحصل عليها العميل بكل سهولة، دون ضياع الوقت.