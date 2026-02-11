اقوي العروض اليوم الوطني السعودي 93 بتخفيضات تصل جتى 50% 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:09 صباحاً - منذ أيام نشرت عروض اليوم الوطني السعودي 93 بتخفيضات تصل جتى 50% والتي يبحث عنها وينتظرها العديد من الأشخاص في الدولة، حيث تعتبر مناسبة اليوم الوطني من أهم الأعياد التي تحتفل بها السعودية، لذلك سنعرض عبر جريدة لحظات نيوز عروض اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني السعودي 93

في الأيام القادمة سوف تستقبل السعودية ذكرى احتفال اليوم الوطني، حيث توجد العديد من العروض من المحال التجارية على الكثير من البضائع والتي منها:

1- عروض اليوم الوطني على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

توجد بعض العروض على الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتي منها:

طقم فناجين قهوة بورسلان بسعر 44 ريال سعودي بدلا 89 ريال سعودي.

طقم بيالات زجاج وبورسلان للشاي والقهوة بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي.

طقم فناجين زجاج حراري بسعر 16 ريال سعودي بدلا من 32 ريال.

طقم فناجين قهوة زجاج بسعر 17 ريال سعودي فقط بدلا من 33 ريال.

مطحنة القهوة باريستا إديسون تأتي بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 599 ريال.

2- عروض اليوم الوطني على الحلويات

في النقاط التالية سوف نعرض بعض العروض على الحلويات في اليوم الوطني والتي منها:

كيك اليوم الوطني 93 من سعد الدين يباع بسعر 194,65 ريال بدلا من 229 ريال.

علبة شوكولاتة بسعر 79,05 ريال بدلا من 93 ريال.

أو اشتري حلوى القهوة ذات أشكال متنوعة بسعر 74,8 ريال بدلا من 88 ريال.

3- عروض اليوم الوطني على العطور

توجد العديد من العروض التي تقدم على العطور المختلفة والتي منها الآتي:

عطر فيلفيت روز وعطر عود حجم الزجاجة 70 مل كل منتج معروض بسعر 93 ريال بدلاً من 230 ريال.

عطر شعر سوفت وعطر شعر ليلك سعر كل عبوة على حدة 49 ريال بدلاً من 230 ريال سعودي.

هير ميست كوليكشن سعره داخل العرض 139 ريال بدلًا من 568 ريال سعودي.

زيت عطري أوركيد سعره 19 ريال سعودي بدلًا من 28.75 ريال.

تخفيضات أسواق العثيم في اليوم الوطني

توفر أسواق العثيم في المملكة العديد من العروض على البضائع والتي تعرضها والتي منها:

كيلو من الفلفل الأسود حب بسعر 34.95 ريال سعودي.

زيت زيتون هالي زجاج 1لتر سعر الحبة 26.95 ريال بدلا من 29.50 ريال.

ويفر تاجو بكريمة تراميسيو 140جم سعر العلبة 5.50 ريال بدلا من 10.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن هالي كريم كاسات 910جرام مقابل 14.95 ريال بدلا من 17.95 ريال.

تورتة صغيرة شكل دائري بسعر 24.95 ريال بدلا من 29.95 ريال.

خصم 50% على بسبوسة بسكويت اللوتس مقابل 25 ريال بدلا من 50 ريال سعودي.

لوز مقشر مقسم أنصاف سعر الكيلو 47.95 ريال.

زود أصابع بر سادة 2 علبة بسعر واحدة فقط مقابل 12.50 ريال بدلا من 25 ريال.

كوكيز شوكولاتة بالشوكو زود اشتري علبة واحصل على الثانية مجانا سعر العرض 9.95 ريال بدلا من 19.90 ريال سعودي.

فانيليا رياض فود حلويات 6 × 20جم سعر الربطة 11.95 ريال بدلا من 15.95 ريال.

بروستد الفروج الذهبي حار 1000جم ثمن الحبة 21.95 ريال سعودي.

دجاج الفروج الذهبي

كيلو جرام مقابل 17.90 ريال.

عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني

تقدم شركة الخطوط السعودية العديد من العروض على الرحلات والتي منها:

من جدة إلى الإسكندرية: بسعر يبدأ من 962 ريال.

من المدينة المنورة إلى الرياض: سعر يبدأ من 169 ريال.

من جدة إلى الإمارات: بسعر يبدأ من 1.412 ريال.

من الرياض إلى إسطنبول: بسعر يبدأ من 1.574 ريال.

لمدة 7 أيام من المملكة إلى المالديف بسعر يبدأ من 9.800 ريال.

من نجران إلى الرياض بسعر يبدأ من 296 ريال.

من الرياض إلى لندن: بسعر يبدأ من 1.845 ريال.

تشهد المملكة العربية السعودية العديد من الاحتفالات والعروض من كافة المحال التجارية بمناسبة اليوم الوطني، حيث تظهر العديد من مظاهر الاحتفال في هذا اليوم.