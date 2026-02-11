الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:09 صباحاً - دعم المواشي كم على الراس؟ وما هي شروط الحصول على دعم المواشي؟ حيث إن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على إتاحة دعم خاص بتربية المواشي داخل المملكة العربية السعودية، وهذا حتى تساعد على الحد من نسبة البطالة بين النساء ونمو اقتصاد الدولة؛ لهذا عن طريق موقع لحظات نيوز سنوضح قيمة الدعم وعدد رؤوس المواشي.

دعم المواشي كم على الراس

يُعد مبلغ إعانة مربي المواشي غير ثابت بالمرة، بل هو متغير دائمًا تبعًا للمعايير التي تُحدده، ويتم التساؤل حول دعم المواشي كم على الراس، فتأتي الإجابة أن الدعم قد يصل إلى 50,000 ريال سعودي، ويكون الدعم من أجل صغار مربي المواشي من 50 إلى 500 رأس، فيكون الدعم على 300 رأس وعند توقيع عقد الدعم يتم الحصول على 200 ريال سعودي لكل رأس من الماشية.

مقدار دعم مربي المواشي

توجد مجموعة من الخطوات التي تساعد على حساب إعانة مربي المواشي، ويتم تلخيصها في تحديد دخل المتقدم/ المُتقدمة، وتحديد أعداد الماشية للمُتقدم، وتقديم قيمة الدعم المتخصصة لأنواع الماشية، ويأتي حساب دعم المواشي على النحو الآتي:

مقدار الإعانة للمُتقدم/ المتقدمة = نسبة استحقاق الإعانة × (قيمة الدعم المخصصة للأغنام × أعداد الماعز والضأن) + (قيمة الدعم المخصصة للأبقار × أعداد الأبقار) + (قيمة الدعم المخصص للإبل × أعداد الإبل)، وبهذا الشكل سيتمكن المستفيد/ المستفيدة من حساب مبلغ إعانة مربي المواشي

شروط الحصول على دعم المواشي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي ينبغي توافرها حتى تتمكن المرأة من الاستفادة من دعم المواشي بالمملكة، وتأتي هذه الشروط والضوابط على النحو التالي:

أن تحمل المُتقدمة الجنسية السعودية أو معها بطاقة التنقل.

ألا تكون سجينة أو موقوفة أو مُسجلة في إحدى دور ومراكز الإيواء التي ترعاها الحكومة السعودية.

عدم وجود المرأة في أي وظيفة فعالة سواء القطاع الحكومي أو الخاص.

أن تكون المرأة المُتقدمة واحدة من صغار مُربي المواشي.

الإقامة المستمرة داخل المملكة طوال فترة تقديم الدعم.

ألا يقل عُمر المُتقدمة عن 21 عامًا.

تقديم إثبات مصداقية البيانات والوثائق المرفقة خلال التسجيل.

حالات إيقاف دعم مربي الماشية

بعد الإجابة عن سؤال دعم المواشي كم على الراس، فلا بد من توضيح أن وزارة البيئة السعودية صرحت باستمرار تقديم دعم تربية المواشي بصورة طبيعية، ولكن توجد عدة حالات يتم فيها إيقاف تقديم هذا الدعم نهائيًا، وهي تتمثل فيما يلي:

ثبوت وجود خلل أو شيء ما خطأ في المستندات المُقدمة للوزارة.

عجز المُتقدمة عن تربية المواشي بصورة شخصية.

فقدان المرأة المُتقدمة أو المُتقدم أحد معايير استحقاق دعم المواشي.

وفاة المستفيدة من دعم مربي الماشية خلال مدة الدعم.

خطوات التسجيل في برنامج دعم مربي المواشي

من الجدير بالذكر أن هناك عدة خطوات يتم السير عليها من أجل التسجيل في برنامج دعم مربي المواشي من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، وتتمثل فيما يلي:

الذهاب إلى موقع أنعام الإلكتروني “من هنا”. من ثم الانتقال إلى صفحة “صغار مربي المواشي”. سيُطلب تدوين مجموعة من البيانات المطلوبة لإجراء التسجيل. رفع المستندات والوثائق المطلوبة مع طلب التسجيل. بعد الانتهاء يتم النقر على خانة “إرسال الطلب”.

يعتبر برنامج إعانة المواشي بمثابة برنامج يدعم صغار مربي الماشية في المملكة العربية السعودية تحت رعاية برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وهذا الأمر يساهم في تنمية القطاع الزراعي والقطاع الحيواني داخل الدولة.

أسئلة شائعة

متى يتم صرف إعانة مربي الماشية؟

تُصرف إعانة مربي الماشية من يوم 1 إلى يوم 10 من كل شهر ميلادي.

ما هي المعايير التي تُحدد قيمة إعانة المواشي؟

تتوقف معايير إعانة المواشي على نوع الماشية، وعددها والسعر العالمي لها.