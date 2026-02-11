خطوات وإجراءات طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء 1447 عن طريق الموقع

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:09 صباحاً - خطوات وإجراءات طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء عن طريق الموقع تعتبر من الوسائل الهامة التي يتم من خلالها إتمام عملية نقل ملكية العداد دون الحاجة إلى بذل الكثير من الوقت والجهد، حيث إن شركة الكهرباء السعودية تعمل على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء عن طريق الموقع

لكي يتمكن المستفيد من إتمام عملية نقل الملكية، يجب عليه الالتزام بالخطوات التالية:

الوصول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية بشكل مباشر “من هنا“. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. الانتقال إلى خانة الحساب، ومنها النقر على خدمة نقل العداد. كتابة البيانات المطلوبة التي يتم من خلالها إتمام العملية، ومن الضروري التأكد من صحة تلك البيانات. النقر على زر موافق الموجود أسفل البيانات التي تم كتابتها. من خلال النقر على زر إكمال، سوف تصل إليك رسالة نصية تحتوي على رمز للتحقق. يجب على المستفيد كتابة رمز التحقق في المكان المخصص له، وذلك لكي يتمكن من إتمام العملية بشكل صحيح.

الأوراق المطلوبة لإتمام عملية نقل ملكية العداد

لعملة نقل ملكية العداد مجموعة من الأوراق التي يجب توفيرها لكي تتم العملية بشكل صحيح، وهي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لكل من المستفيد من الخدمة، والشخص الذي سوف يقوم بإتمام عملية نقل ملكية العداد.

نسخة من عقد البيع أو الإيجار للشخص الذي سوف يتم نقل الملكية له، مع تقديم الأصول وذلك بغرض الاطلاع.

فاتورة كهرباء للعقد الذي سوف يتم التنازل عنه.

إقرار بالتنازل عن العداد من المالك الأصلي للمالك الجديد.

تكلفة خدمة نقل ملكية العداد في المملكة العربية السعودية

تعتبر خدمة نقل ملكية العداد في المملكة العربية السعودية واحدة من الخدمات التي يمكن أن تتم بشكل مجاني، حيث إن المستفيد من تلك الخدمة لا يحتاج إلى سداد رسوم لكي يتمكن من الاستفادة منها.

تعتبر شركة الكهرباء السعودية واحدة من أهم الشركات الخاصة بإنتاج الطاقة في منطقة الخليج العربي، ولذلك عملت تلك الشركة على العمل على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستطيع العميل الحصول عليها بكل سهولة.