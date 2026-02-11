شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

•الين الياباني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في أسبوعين

•خبراء :الين قد يتداول فوق حاجز 150 لأول مرة منذ أكتوبر 2025

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء ليواصل التألق مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ويوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين ،بفضل انحسار المخاوف المالية في اليابان.



حيث يراهن المتعاملون على أن فوز رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" الساحق في الانتخابات البرلمانية ،يضعها في موقع قوي لإتباع سياسات أكثر مسؤولية مالية ، ويمنحها قدرة أكبر في السيطرة على الجوانب الهبوطية للسندات الحكومية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.7% إلى (153.26¥) الأدنى منذ 30 يناير الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.37¥)، و سجل أعلى مستوى عند (154.52¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء مرتفعاً بحوالي 1.0% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسط تداعيات الفوز الساحق للحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية بقيادة الزعيمة "ساناي تاكايتشي".



المخاوف المالية

فوز تاكايتشي الساحق أعطى المستثمرين ثقة أكبر في قدرتها على دفع السياسات المالية التي تدعم النمو وتخفيف الأعباء المعيشية ،لكن فى نفس الوقت يضعها فى موقع استخدام أدوات تحفيزية أكثر مسؤولية.



ومما لا شك فيه أن تبني تاكايتشي المتوقع لسياسات اقتصادية أكثر تماسكًا يؤدي إلى انحسار المخاوف المالية ،ويعزز الثقة فى المسار الاقتصادي العام ،وأن الإجراءات التحفيزية ستعزز ضبط العجز واحتواء نمو الدين العام.



أراء وتحليلات

•قال فيشنو فاراثان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في ميزوهو: إن فوزاً ساحقاً كهذا يمنح حكومة تاكايتشي قبضة أقوى للتحكم في مسارات الهبوط للسندات الحكومية اليابانية والين، ضمن ما يُعرف بـ "تداولات تاكايتشي".



•وأضاف فاراثان: بإمكانها تبني سياسة مالية أكثر تماسكًا… فهي تمتلك بالتأكيد خطة ذات أرقام منطقية، ما من شأنه أن يقلل من الشكوك المحيطة بها. ما كانت تحتاجه هو رأس المال السياسي لتنفيذها، دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات متعددة لأطراف عدة ترغب في مزيد من التحفيز.



•وقال يوسوكي مياري، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في نومورا: إن سعر صرف الدولار مقابل الين قد يلحق بركب تقلص الفروقات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وينخفض إلى حوالي 150 إذا رأى المستثمرون أن تاكايتشي أصبحت أكثر مسؤولية مالية.



•وقال هارفي برادلي، الرئيس المشارك لقسم أسعار الفائدة العالمية في شركة "إنسايت إنفستمنت": مع تحوّل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي من موقف مالي متحفظ نسبيًا إلى موقف يميل نحو تحفيز اقتصادي موجّه بدقة، فإن ميزان المخاطر قد مال نحو مزيد من التشديد من جانب بنك اليابان.



•وأضاف برادلي:أن سعر الفائدة المحايد للبنك المركزي الياباني عند مستوى يقارب 1.5% يبدو تقديرًا معقولًا.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس المقبل مستقر حاليًا دون 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

