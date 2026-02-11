الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:09 صباحاً - مواصفات خيالية مقارنة بالسعر .. سعر هيونداي i10

مواصفات خيالية مقارنة بالسعر .. سعر هيونداي i10 ما هو؟ نظرًا إلى أن سيارات هيونداي من السيارات المميزة التي يحرص فئة كبيرة من الناس على شرائها لما تتميز به من مواصفات مميزة، وأسعار مناسبة، فسنحرص اليوم من خلال موقع لحظات نيوز بالإجابة عن سؤال مواصفات وسعر هيونداي i10.

تتمتع سيارة هيونداي i10 بمواصفات خيالية مقارنة بسعرها حيث إن سعرها يصل إلى 50 ألف ريال سعودي وهو ما يعادل 13,500 دولار أمريكي، تأتي السيارة بوسائد هوائية للركاب ونظام توزيع قوة الفرامل EBD علاوة على النوافذ الكهربائية الأمامية والخلفية مع مرايات من الكهرباء ومكيف هواء، إلى جانب مرآة ضم وإغلاق، ويوجد داخل السيارة فرش من القماش مع فتحة سقف، كما أنها تتميز بالتصميم الفريد والعصري.

مواصفات سيارة هيونداي i10

في الجدول التالي سنتعرف إلى مواصفات سيارة هيونداي i10:

الموديل العام 2020 نوع الهيكل هاتشباك الفئات المتاحة فئتان الألوان برتقالي، بني، أحمر، أبيض، أزرق عدد المقاعد 5 مقاعد بلد المنشأ كوريا

عيوب سيارة هيونداي i10

يوجد مجموعة من النقاط المهمة التي تعتبر من عيوب سيارة هيونداي i10 وتلك العيوب تأتي على النحو التالي:

حجم السيارة يعتبر صغير وهذا يتسبب في فقدانها ثابتها عندما تتخطى سرعة الـ 120 كم.

مقاعد السيارة تعتبر صغيرة جدًا ولا تعتبر مريحة بالنسبة لأغلب الركاب.

السيارة لا يوجد بها أي تناغم بين المحرك والفتيس وهذا ما يجعل المحرك استجابته بطيئة.

أما فيما يخص نظام الصوت في السيارة فهو لا يعتبر جيد بالنسبة لأنواع أخرى من السيارات من نفس الفئة.

لا تعتبر السيارة الأفضل من حيث القيمة بالنسبة للمقابل المادي ولكنها تمتلك مواصفات جيدة.

الاطلاع على مواصفات وسعر هيونداي i10 من الأمور المهمة حيث إن الشيء الذي يتحكم في شراء سيارة هيونداي هو السعر والمواصفات، ويُمكن التعرف إليهما من أجل معرفة ما إذا كان السعر مناسب للشراء والمواصفات تتناسب مع استخدام الشخص أم لا.