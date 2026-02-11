الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يتجاوز الأهداف السلبية-توقعات اليوم 11-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-11 05:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حقق سعر الزوج بتداولات يوم أمس الأهداف السلبية المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 210.40 إلا أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي دفع به منذ تداولات هذا الصباح لاستئناف الهجوم السلبي لنلاحظ وصوله حاليا نحو 209.40.

 

نتوقع مواصلة تشكيل السعر حاليا للمحاولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 209.10 والذي قد يشكل بدوره دعم مهم  أمام التداولات الحالية ليمنحه فرصة للبدء بتعويض الخسائر بشكل تدريجي باندفاعه نحو 209.90 و210.40, أما كسر هذا العائق سيجبره على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 208.50 و208.20 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 209.00 و 210.40 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
