سعر الغاز الطبيعي يتذبذب قرب الدعم -توقعات اليوم 11-2-2026

نجح سعر المؤشر يوم أمس بالتخلص من الضغوط السلبية المؤقتة مشكلا بذلك لاندفاع صاعد جديد محققا بذلك لمكاسب تاريخية جديدة بملامسته لمستوى 20550 مقتربا بذلك من الهدف الرئيسي الثاني المقترح بالتقرير السابق.

حاليا وباستقرار السعر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة وبتشكيل مستوى 49680 للدعم الرئيسي الأول, إضافة لمحاولة تشكيل مستوى 50100 للدعم الإضافي, نتوقع استئناف السعر للهجوم الصاعد ليحاول تسجيل مكاسب تاريخية جديدة باندفاعه نحو 50575 و50810 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 50100 و 50575

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 50100