سعر القهوة يستأنف الهبوط– توقعات اليوم 11-2-2026

2026-02-11 05:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر المؤشر بالثبات مجددا فوق مستوى 25100.00 والذي يشكل بدوره حاليا لدعم إضافي أمام محاولات تأكيد سيطرة السيناريو الصاعد لنلاحظ تسجيله يوم أمس لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 25375.00 ومن ثم ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي.

 

نشير إلى أن تمركز محور المتوسط المتحرك 55 دون الدعم الحالي وباقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80, فإن هذه العوامل تدعم فرص تجاوز السعر لمستوى 25420.00 ليسهل ذلك مهمة تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد نحو 25580.00 و25790.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين  25100.00 و 25580.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

