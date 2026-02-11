تكنولوجيا: سامسونج تشوّق لسلسلة Galaxy S26 وتصفها بأنها “الأذكى حتى الآن”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال سامسونج لم تكشف رسميًا عن موعد الإعلان الكامل عن عائلة Galaxy S26، لكنها اقتربت كثيرًا من ذلك. فخلال الشروط والأحكام الخاصة بمسابقة تنظمها الشركة، ظهر تلميح واضح يجعل موعد 25 فبراير شبه محسوم، وهو ما يتطابق مع الشائعات المتداولة منذ فترة.

وقبل هذا الموعد المرتقب، بدأت الذراع الأمريكية لسامسونج في إطلاق حملة تشويقية خفيفة، حيث نشرت صورة تحمل طابعًا ساخرًا توحي بأن “شيئًا أذكى” في الطريق ضمن سلسلة Galaxy S26.

ورغم أن هذا التشويق لا يكشف أي تفاصيل تقنية مباشرة، فإنه يلمّح بوضوح إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور الحديث الأساسي خلال حدث الإطلاق.

ولن يكون هذا التوجه مفاجئًا، إذ تشير أغلب التسريبات حتى الآن إلى أن التحسينات على مستوى العتاد ستكون محدودة هذا العام. ومع ذلك، يبدو أن سامسونج تعوّل على الذكاء الاصطناعي لملء مساحة الإعلان، ومنحه الدور الأبرز في الجيل الجديد.

وفي هذا السياق، تتحدث الشائعات عن دعم سلسلة Galaxy S26 لميزة اكتشاف الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من جوجل، إلى جانب تطوير مساعد Bixby ليصبح أكثر ذكاءً، وذلك بفضل شراكة محتملة مع Perplexity.

