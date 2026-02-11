الاقتصاد

سعر البلاتين يستمر بالتذبذب الجانبي– توقعات اليوم 11-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-11 05:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر البلاتين بتشكيله لتداولات ضعيفة خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ استقراره المتكرر قرب مستوى 2100.00$ دون استهداف أي محطة تصحيحية جديدة نتيجة لمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي والذي يتعارض مع الثبات السلبي دون الحاجز المستقر عند 2245.00$.

 

قد تستمر التداولات الجانبية لتداولات هذا اليوم لحين اكتساب السعر للعزم السلبي والمطلوب لتفعيل محاولات استئناف جني الأرباح بتسلله أولا نحو 1950.00$ ومن ثم ليحاول الوصول للهدف التالي المستقر قرب 1860.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2155.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

