سعر النحاس يستقبل العزم السلبي-توقعات اليوم 11-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-11 05:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أن الثبات المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى5.9700$ وبتقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة ولنذكر بتمركز الأهداف الأولية قرب مستوى 5.7200$ و5.5100$ على التوالي.

 

أما اختراق السعر للحاجز  والاستقرار أعلاه, سيعزز ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها تسجيل بعض المكاسب الإضافية بانجذابه أولا نحو 6.1200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

