سعر النحاس يستقبل العزم السلبي-توقعات اليوم 11-2-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أن الثبات المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى5.9700$ وبتقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة ولنذكر بتمركز الأهداف الأولية قرب مستوى 5.7200$ و5.5100$ على التوالي.

أما اختراق السعر للحاجز والاستقرار أعلاه, سيعزز ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها تسجيل بعض المكاسب الإضافية بانجذابه أولا نحو 6.1200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.9500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز