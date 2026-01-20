- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-20 10:40AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مستفيداً من العم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من الزخم الإيجابي المحيط به، وقد جاء ارتفاع السعر الأخير بالرغم من توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف هذا التشبع الشرائي ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة.