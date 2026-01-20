تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-01-2026

تقدم قليلاً سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مستفيداً من العم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من الزخم الإيجابي المحيط به، وقد جاء ارتفاع السعر الأخير بالرغم من توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف هذا التشبع الشرائي ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة.