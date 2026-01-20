«الخارجية» و«الصليب الأحمر» يبحثان تمكين النساء من المياه في مناطق النزاعات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظّمت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جلسة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة سُبل تمكين النساء والأطفال من الوصول الآمن والمنتظم إلى المياه في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك بإشراف الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة بوزارة الخارجية.

وأُقيمت الجلسة في أبوظبي على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بربط العمل الإنساني بقضايا الاستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة من النزاعات. وشارك في الجلسة عدد من الممثلين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، من بينها «دبي الإنسانية»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الطبية الدولية (IMC)، ومنظمة أطباء بلا حدود (MSF).

وتناول النقاش التحديات الناجمة عن تضرر أو استهداف البنية التحتية للمياه في سياقات النزاع، وتأثير ذلك بشكل خاص على النساء والأطفال، من حيث المخاطر الصحية، وازدياد أعباء جلب المياه على النساء والفتيات، وارتفاع مستويات الهشاشة والحماية في المجتمعات المتأثرة.

تأهيل أنظمة المياه

كما تمت مناقشة سُبل حماية وإعادة تأهيل أنظمة المياه وتعزيز قدرتها على الصمود، ودمج مسألة الوصول إلى المياه ضمن برامج الاستجابة الطارئة والتعافي والتنمية طويلة الأمد. وخلال الجلسة، أكد المشاركون على ضرورة حماية مرافق وشبكات المياه بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وأهمية توفير المياه ضمن استجابات إنسانية وتنموية شاملة تراعي احتياجات النساء والأطفال.