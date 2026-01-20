شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتتجاوز 95 دولار لأول مرة فى التاريخ والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،مع تجاوز حاجز 4,700 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق ،بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ،و المتضرر بشدة من تهديدات ترامب الجمركية.



مع اقتراب أول اجتماع سياسة نقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى 2026 ،يتابع المستثمرون عن كثب ،صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،بهدف الحصول على المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



نظرة سعرية

• أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.0% إلى (4,717.12 $)كأعلى مستوي على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,670.99$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,659.65$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 1.6% ، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2%،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع عند 98.84 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



أدت تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتجددة بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى تكرار ما يُعرف بحركة "بيع أمريكا" التي ظهرت بعد إعلان تعريفات يوم التحرير في أبريل من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار الأسهم وسندات الخزانة والدولار.



قال توني سيكامور، محلل الأسواق في آي جي فى سيدني:إن تخلص المستثمرين من الأصول الدولارية يعود إلى فقدان الثقة فى الإدارة الأمريكية وتوتر التحالفات الدولية بعد تهديدات ترامب الأخيرة.



وأضاف سيكامور : ورغم وجود آمال في أن تقدم الإدارة الأمريكية قريبًا على تهدئة هذه التهديدات، كما فعلت في إعلانات التعريفات الجمركية السابقة، فإن من الواضح أن تأمين السيطرة على غرينلاند يظل هدفًا أساسيًا للأمن القومي للإدارة الحالية.



تهديدات ترامب الجمركية

قال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات اعتبارًا من 1 فبراير على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.



ونددت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى يوم الأحد بالتهديدات بفرض رسوم جمركية بشأن غرينلاند، واصفة إياها بالابتزاز، واقترحت فرنسا الرد بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المجربة سابقًا.



وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن سفراء الاتحاد توصلوا، يوم الأحد، إلى اتفاق مبدئي لتكثيف الجهود الرامية إلى ثني ترامب عن فرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 95% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 5%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



•من المرجح أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع في قضية تتعلق بمحاولة ترامب إقالة "ليزا كوك" عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير، على الرغم من دعوات ترامب لخفضها.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إن نهج ترامب السياسي "المُزعزع" في الشؤون الدولية ورغبته في خفض أسعار الفائدة يُناسبان المعادن النفيسة تمامًا، كما يتضح من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب والفضة.



وقال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة فى 2026، بسبب تباطؤ سوق العمل وضعف ثقة المستهلك. ويرجح وونج أن يكون خفض سعر الفائدة إما فى يونيو أو يوليو المقبلين.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,085.67طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 مايو 2022.



نظرة فنية

