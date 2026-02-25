شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة يدشن حملة «تأكد لصحتك» الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصحة القابضة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس، حملة «تأكد لصحتك» في جميع مناطق ومدن المملكة، التي أطلقتها الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها بهدف تقديم 10 فحوصات وقائية أساسية تمكن المستفيدين من تشخيص ومعالجة الأمراض بشكل استباقي.

وجاء التدشين، خلال زيارة الوزير التفقدية لمركز «تأكد لصحتك» بمدينة الرياض، والذي أطلقته الصحة القابضة لتقديم خدمات الفحوصات الصحية الدورية ضمن نموذج مبتكر عبر خدمات السيارات للمستفيدين في مدينة الرياض، حيث اطلع الجلاجل على مسارات الفحص الوقائي وآليات تقديمها بسرعة ودقة وأعلى جودة، ويعزز مبدأ الوقاية قبل العلاج ويسهل الوصول إلى الخدمات الصحية. وتشمل خدمات «تأكد لصحتك»: قياس ضغط الدم، والسمنة، وسرطان القولون، وسرطان الثدي.

ويعكس مركز «تأكد لصحتك» نضج المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تقديم نماذج متقدمة ومتكاملة من الوقاية الدورية ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي، تحقيقا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

وتستقبل حملة «تأكد لصحتك»، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لتشجيع المواطن والمقيم على زيارة مراكز الرعاية الصحية الأولية بدءا من شهر رمضان المبارك، مستندة إلى نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يبدأ بتقدم الخدمات من خلال الدخول إلى طبيب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية، لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتلقيها بأعلى كفاءة وجودة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل ارتفاع فحص القولون والمستقيم بنسبة 120% خلال عام واحد، بفضل برامج الوقاية، وبما يجسد أثر مبادرات التحول الصحي، ويؤكد أن ثقافة الوقاية أصبحت جزءا من سلوك المجتمع الصحي.

يذكر أن الصحة القابضة هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمعا صحيا يستهدف خدمة السكان في جميع مناطق المملكة، عبر تقديم نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه عن طريق التحول في الطريقة التي تقدم بها الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتفعيل الوقاية قبل العلاج، وتقديم مستويات خدمة جديدة تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.