شكرا لقرائتكم خبر هيئة المكتبات تنظم لقاء «بيوت الثقافة من خدمة المجتمع إلى صناعته» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة المكتبات لقاء افتراضيا بعنوان (بيوت الثقافة: من خدمة المجتمع إلى صناعته)، يستعرض التحول النوعي الذي تقوده بيوت الثقافة بوصفها نموذجا متجددا للمكتبات العامة، يتجاوز تقديم الخدمة إلى صناعة الأثر الثقافي والاجتماعي المستدام.

ويتناول اللقاء رحلة الانتقال من مفهوم المكتبة التقليدية المرتكزة على حفظ الكتب وإعارتها، إلى منصات معرفية تفاعلية تمكن الأفراد، وتسهم في بناء مجتمع شريك ومنتج في الحراك الثقافي، ويسلط الضوء على أبرز البرامج والمبادرات، ومن ذلك الأندية الثقافية، وورش العمل، ومبادرات التطوع، والفعاليات المجتمعية التي تعزز تنمية المهارات، وترسخ ثقافة المشاركة والإبداع.