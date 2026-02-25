شكرا لقرائتكم خبر أمانة القصيم تختتم مهرجان السمن والسمين السادس بعقلة الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة عقلة الصقور، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان السمن والسمين، الذي أقيم بساحة الفعاليات بالمحافظة، وسط حضور وتفاعل من الأهالي والزوار.

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 20 ركنا للأسر المنتجة، قدّمت من خلالها منتجات محلية متنوعة، إلى جانب عدد من الجهات المشاركة التي أسهمت في إثراء الفعاليات وتعزيز الحراك الاقتصادي للأسر المنتجة.

وتزامنت فعاليات المهرجان مع الاحتفاء بيوم التأسيس، حيث خصصت 3 أيام لبرامج وفعاليات متنوعة بهذه المناسبة، اشتملت على توزيع الهدايا، وعروض للسيارات الكلاسيكية، ومشاركات لفرق الأطفال الاستعراضية والشعبية، إضافة إلى ركن تراثي ومعروضات للحرف اليدوية، بما يعكس الموروث الثقافي ويعزز الهوية الوطنية.