شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات معرض «أجواء رمضانية» في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات المعرض الفوتوغرافي «أجواء رمضانية» لمجموعة من المصورين الفوتوغرافيين، محتويا قرابة 25 عملا فوتوغرافيا، تتعلق بالأجواء الأسرية والاجتماعية ويوميات الشارع في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى الخميس المقبل، إلى توثيق الفعاليات التراثية في المنطقة الشرقية المرتبطة بالشهر الكريم، التي تأتي توثيقا للفعاليات واستدامة لما لها من شأن من انتماء وتأصيل للهوية السعودية.

وتحكي الصور المعروضة حياة الشارع في الأحياء القديمة، إلى جانب العادات والتقاليد بتفاصيلها الثرية، والمشاهد البسيطة، والمسحر إحدى العادات التي ما زالت تحتفظ بها قرى القطيف، والتصوير السردي الذي يروي قصصا تتشكل حول الإيمان، والتقدّم في العمر، والعلاقات الإنسانية.