نهاية حقبة بغياب ليبرون جيمس عن القائمة الأساسية لمباراة كل النجوم

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أنهت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاثنين، سلسلة "الملك" ليبرون جيمس القياسية الممتدة 21 عاما من المشاركة أساسيا في مباراة كل النجوم، بعدما غاب نجم لوس أنجليس ليكرز عن قائمة اللاعبين العشرة الذين سيبدؤون مباراة الاستعراض الشهر المقبل.

الأسطورة البالغ 41 عاما الذي حضر أساسيا في كل مباراة "كل النجوم" منذ 2005، كان الغائب الأبرز عن نسخة هذا العام المقررة في 15 شباط/فبراير على ملعب "إنتويت دوم" التابع للوس أنجليس كليبرز.

وسينضم اللاعبون العشرة الذين أُعلن عنهم الثلاثاء، خمسة من المنطقة الغربية وخمسة من المنطقة الشرقية، إلى 14 لاعبا آخر يختارهم مدربو فرق الدوري.

وضمت تشكيلة المنطقة الغربية زميل جيمس في ليكرز، السلوفيني لوكا دونتشيتش، ولاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر والمتوّج بجائزة أفضل لاعب الموسم الماضي الكندي شاي غلجيوس ألكسندر.

كما اختير كل من نجم غولدن ستايت ستيفن كوري، ونجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش، والموهبة الفرنسية لفريق سان أنتونيو سبيرز فيكتور ويمبانياما، وذلك عبر تصويت شمل الجمهور واللاعبين ووسائل الإعلام.

وتصدر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي باكس تصويت المنطقة الشرقية. وانضم إليه كل من جايلن برونسون (نيويورك نيكس)، وكايد كانينغهام (ديترويت بيستونز)، وتايريز ماكسي (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، وجايلن براون (بوسطن سلتيكس).

ورغم أن جيمس سيحجز على الأرجح مكانه في قائمة البدلاء، فإن غيابه عن التشكيلة الأساسية في موسمه الـ23 يشكّل نهاية حقبة طويلة.

وغاب جيمس عن أول 14 مباراة في الموسم بسبب إصابة في العصب الوركي، لكنه منذ عودته سجّل معدلا يبلغ 22.6 نقطة مع 5.9 متابعات و6.9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وبينما حافظت الرابطة هذا العام على آلية الاختيار التقليدية المعتمدة على المنطقتين، فقد أعادت صياغة مباراة كل النجوم نفسها في محاولة لإعادة إحياء الاهتمام الجماهيري. وسيكون الحدث الأبرز خلال عطلة نهاية الأسبوع بطولة مصغّرة بنظام دوري بين ثلاثة فرق: فريقان من لاعبي الولايات المتحدة وفريق عالمي من اللاعبين الدوليين.

وستتكون البطولة من أربع مباريات مدة كل منها 12 دقيقة، على أن يضم كل فريق ما لا يقل عن ثمانية لاعبين.

وسيلعب فريقان في المباراة الأولى، ثم سيواجه الفريق الثالث الفائز في الافتتاحية، قبل أن يلتقي الخاسر في المباراة التالية.