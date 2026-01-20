تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-01-2026

صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليسجل مستويات قياسية جديدة وليهاجم مستوى المقاومة 4,720$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.