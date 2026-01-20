الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-20 10:38AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليسجل مستويات قياسية جديدة وليهاجم مستوى المقاومة 4,720$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

